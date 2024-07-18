Жителей Подмосковья приглашают к участию в конкурсе по ПДД «Светофорова наука»

С 22 июля по 22 августа 2024 г. благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной приглашает к участию в VII Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества по ПДД «Светофорова наука», сообщает пресс-служба фонда.

Конкурс направлен на профилактику ДТП с участием детей в летний период времени и приурочен к Международному дню ПДД, который отмечается 14 августа.

Важной целью Международного дня ПДД является обучение не только маленьких пешеходов правилам дорожного движения, но и воспитание дисциплинированных участников дорожного движения всех возрастов. ПДД нужно знать не только водителям, но и пешеходам.

Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства». К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет. Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса с 22 июля по 22 августа 2024 г. на электронный адрес: konkurs.pdd@fond-edykina.ru.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7 (903) 947-66-81. Прием звонков и сообщений осуществляется с 8:00 до 15:00 по Московскому времени в рабочие дни.

Также подробная информация об организации и условиях проведения конкурса описана в положении и размещена на сайте фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.