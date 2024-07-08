Жителей Подмосковья могут принять участие в конкурсе песен о Великой Отечественной войне

Данный конкурс проводится к 80-летию Победы в ВОВ и в поддержку акции «Спасти «Алешу»!». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Для участия в конкурсе необходимо записать на видео свое индивидуальное исполнение любой песни, посвященной Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и загрузить видеоролик в группу Вконтакте (не позднее 12 сентября 2024 г.).

В конкурсе песен будут определены и награждены два победителя. Также все участники получат сертификаты Всероссийского уровня.

Участие в конкурсе бесплатное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.