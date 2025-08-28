Жителей Подмосковья приглашают к участию в экологическом конкурсе

Конкурс на предоставление грантов президента Российской Федерации на реализацию экологических и природоохранных проектов в 2026 году стартует в России 1 сентября. Информационную поддержку мероприятию в Московской области будет оказывать Минэкологии региона. В конкурсе могут участвовать совершеннолетние граждане и некоммерческие неправительственные организации, сообщает пресс-служба ведомства.

«Конкурс — это реальный шанс реализовать природоохранные проекты, которые будут подкреплены реальным финансированием. Темы проектов самые актуальные: сохранение редких видов флоры и фауны, мониторинг биологического разнообразия, развитие кадрового потенциала ООПТ и сферы экотуризма, экопросвещение и другие. Надеюсь, что жители Подмосковья, экологические сообщества будут достойно представлены на конкурсе», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Как сообщили в оргкомитете, срок реализации проекта для некоммерческих организаций, может составлять до 36 месяцев, для граждан — до 18 месяцев. Заявки принимаются до 30 сентября. Предельный размер гранта — 15 миллионов рублей. Рейтинг грантов определит Координационный комитет по поддержке экологических и природоохранных проектов во главе с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко.

Подробности о конкурсе и анкета для регистрации здесь: президентскийфондприроды.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.