Жителей Подмосковья предупредили об уловках кибермошенников перед 9 Мая

В преддверии празднования 9 Мая мошенники маскируются под сотрудников фонда «Защитники Отечества» и используют дипфейки, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

«В преддверии Дня Победы мошенники, маскируясь под фонд „Защитники Отечества“, запускают фейковую рекламу и сайты, где предлагают гражданам якобы „инвестировать в социальный проект“ и при этом заработать. Еще раз напомню: не переходите по подозрительным ссылкам. Проверяйте адрес отправителя. Настройте двухфакторную аутентификацию», — посоветовал Коркин.

Он добавил, что для атаки на граждан кибермошенники также все чаще используют технологию deepfake.

«С помощью искусственного интеллекта смоделированные фейковые голосовые и видеосообщения (выглядят и звучат как реальные) рассылаются якобы от друзей или родственников. Распознать такие подделки становится все труднее даже опытным пользователям. Всегда перепроверяйте информацию другим способом», — рассказал эксперт.

Коркин посоветовал договориться с близкими о «кодовой фразе» на случай срочного запроса и не переводить деньги по первому звонку, даже если голос кажется родным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей, <…> очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду <…> систему „Безопасный регион“», — подчеркнул Воробьев.