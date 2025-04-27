Жителей Подмосковья предупредили об уголовной ответственности за сбор ряда грибов

Он подчеркнул, что в апреле и мае в лесах региона можно найти сморчки и строчки. Грибы требуют особой подготовки перед употреблением, но при правильном подходе станут украшением стола. Еще в подмосковных лесах можно найти трюфели, но это большая редкость.

По словам парламентария, важно помнить, что некоторые виды грибов категорически запрещено собирать. Речь идет о таких ядовитых грибах как мухоморы и бледная поганка. Также с 12 октября 2023 года действует уголовная ответственность за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов.

Так, запрещено собирать рядовку мацутакэ, женьшень настоящий и родиолу розовую. Данные грибы и растения занесены в Красную книгу.

Чаплин добавил, что при этом гражданам разрешено собирать недревесные ресурсы, такие как грибы и ягоды, исключительно для собственных нужд. Однако власти регионов РФ могут самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всего региона составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.