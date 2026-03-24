Жителей Подмосковья предупредили об опасности тонкого льда

В рамках обеспечения безопасности граждан в период активного снеготаяния на территории Пушкинского городского округа прошла масштабная акция под названием «Тонкий лед». В ней приняли участие сотрудники МЧС России, спасатели аварийно-спасательного отряда «Пушкинский», представители Министерства внутренних дел, а также администрации муниципалитета, сообщили в главном управлении МЧС России по Московской области.

С наступлением весны свойства льда существенно меняются, а стабильный рост среднесуточных температур превращает любые прогулки по водоемам в крайне опасное занятие. В ходе мероприятия спасатели и полицейские провели с жителями и гостями округа профилактические беседы. Они в очередной раз напомнили взрослым и детям о строгих запретах, действующих в весенний период: нельзя выходить на лед, особенно в условиях плохой видимости — в темноте, во время тумана, снегопада или метели.

Кроме того, специалисты обратили особое внимание граждан на недопустимость оставления детей без присмотра вблизи водоемов и настоятельно рекомендовали не пренебрегать предупреждающими аншлагами, установленными в опасных зонах.