Жителей Подмосковья предупредили об активности клещей на территории региона

Не смотря на то, что летний сезон постепенно подходит к концу, клещи все еще активны на территории Московской области. Региональное Минэкологии напоминает: перед походом в лес необходимо помнить о мерах предосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.

«Подмосковные леса, поля, парки и сады остаются зоной риска встречи с клещами — переносчиками таких опасных заболеваний, как клещевой энцефалит и боррелиоз. Их активность сохраняется до ноября, а излюбленные места обитания — влажные и тенистые участки», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Чтобы избежать этого знакомства и неприятных последствий, выходя на природу:

одевайте закрытую, светлую одежду (на ней будет легче обнаружить клеща), максимально прикрывающую тело, заправляйте брюки в носки, а рубашку — в брюки, а также используйте головной убор;

не забывайте использовать специальные репелленты, которые наносятся на одежду и открытые участки тела в соответствии с инструкцией;

вернувшись домой, обязательно осмотрите себя на наличие нежеланного попутчика;

особое внимание после прогулки уделяйте детям и домашним питомцам, поскольку они наиболее уязвимы для клещей.

Если избежать укуса клеща не удалось — обратитесь в медицинскую организацию для его удаления с участка тела. В ситуации, когда попасть туда не получается, можно попробовать разобраться с неприятелем самостоятельно. Для этого с помощью пинцета захватите клеща как можно ближе к голове (перпендикулярно укусу), выкручивая его тело вокруг оси. После этой небольшой операции нужно продезинфицировать место укуса и поместить клеща в чистую емкость с небольшим количеством влажной ваты или ткани. Для того, чтобы убедиться в отсутствии возбудителей инфекций, отнесите извлеченного членистоногого в медицинскую организацию.

«Прогулки на природе — отличный способ отдохнуть и укрепить здоровье. Но, наслаждаясь свежим воздухом, не забывайте о мерах предосторожности. Берегите себя, здоровье ваших близких и домашних любимцев, соблюдайте эти несложные правила, и тогда ваш отдых будет по-настоящему безопасным и приятным», — заключил Мосин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.