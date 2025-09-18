Жителей Подмосковья предупредили о высокой пожарной опасности до 23 сентября
Высокая пожарная опасность сохранится на территории Подмосковья с 19 до 23 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Пожарная опасность в регионе будет достигать 4 класса.
Местных жителей просят быть бдительными и осторожными, а также соблюдать правила безопасности.
Кроме того, жителям Подмосковья напомнили, что в случае необходимости следует обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.