сегодня в 15:43

Жителей Подмосковья предупредили о высокой пожарной опасности до 23 сентября

Высокая пожарная опасность сохранится на территории Подмосковья с 19 до 23 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Пожарная опасность в регионе будет достигать 4 класса.

Местных жителей просят быть бдительными и осторожными, а также соблюдать правила безопасности.

Кроме того, жителям Подмосковья напомнили, что в случае необходимости следует обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.