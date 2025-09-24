Жителей Подмосковья предупредили о сезоне повышенной активности лосей

Осенний период в Подмосковье характеризуется возрастающей активностью диких животных, особенно лосей, которые в это время года ищут корм и бродят по окрестностям из-за биологических циклов. Эти крупные млекопитающие часто появляются вблизи автомобильных дорог и населенных пунктов, что создает потенциально опасные ситуации для всех участников дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин пояснил, что с приходом осени значительно увеличивается вероятность столкнуться с лосями на автодорогах региона. Эти парнокопытные, несмотря на кажущуюся медлительность, могут неожиданно выходить на проезжую часть, создавая реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий.

«Специалисты предупреждают, что взрослый лось может достигать веса 500-600 кг при росте до 2 м, что делает столкновение с ним чрезвычайно опасным. Водителям необходимо быть особенно внимательными в сумеречное время и в темноте, когда видимость ограничена. Спасатели советуют при движении в лесных массивах снижать скорость и внимательно следить за обочинами. Также нельзя игнорировать дорожные знаки, предупреждающие о возможном появлении диких животных. В таких местах следует проявлять максимальную бдительность», — сообщил Сергей Щетинин.

Заместитель начальника госучреждения добавил, что если встречи с парнокопытным не удалось избежать, то нужно действовать строго по правилам, чтобы избежать неприятных последствий.

«Если лось вышел на дорогу, необходимо плавно остановиться, включить аварийную сигнализацию и дождаться, когда животное самостоятельно покинет проезжую часть. Работники противопожарно-спасательной службы рекомендуют не сигналить, не мигать фарами или не пытаться объехать животное, так как это может спровоцировать непредсказуемую реакцию. Для пеших туристов и грибников важно соблюдать дистанцию, не приближаться к лосям и не пытаться их фотографировать с близкого расстояния. Специалисты напоминают, что соблюдение этих простых правил поможет избежать опасных ситуаций и сохранить здоровье как людей, так и животных. В случае возникновения нештатных ситуаций с дикими животными жители могут обращаться за помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112», — заключил Сергей Щетинин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.