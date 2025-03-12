Жителей Подмосковья предупредили о раннем появлении клещей

Теплая ранняя весна в Московской области спровоцировала раннее пробуждение клещей. В Сергиевом Посаде зарегистрирован первый случай укуса человека клещом в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком» .

Жителям Подмосковья напоминают, что при укусе насекомого не нужно пытаться избавиться от него самостоятельно. Специалисты рекомендуют обратиться в ближайший травмпункт, где медики помогут извлечь из тела насекомое и расскажут, как действовать дальше.

После укуса и извлечения клеща в течение нескольких дней следует наблюдать за самочувствием человека, чтобы вовремя отследить недомогание и оказать помощь. Если в течение нескольких дней сохраняется зуд, а покраснение на месте укуса не проходит, не следует затягивать с визитом в больницу.

Горожанам напоминают, что при прогулках в лесу или зонах, где в теории могут быть клещи, следует появляться только в заранее обработанной специальными средствами одежде. Рекомендуется тщательно закрывать тело одеждой с манжетами на руках и плотно прилегающими к телу резинками на ногах. Обувать на ноги следует сапоги, а после возвращения домой — рекомендуется обязательно осмотреть все тело.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что активность клещей зафиксировали в трех российских регионах раньше обычного времени. Первых насекомых заметили в начале марта 2025 года в Крыму, в Ростовской области и в Краснодарском крае.