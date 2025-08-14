Жителей Подмосковья предупредили о новых схемах мошенников, связанных с военкоматами

Недавно житель Подмосковья едва не стал жертвой мошенничества, когда ему позвонил неизвестный и представился сотрудником военкомата. Собеседник якобы хотел актуализировать сведения воинского учета из-за запуска Реестра электронных повесток. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Однако разговор быстро превратился в попытку заполучить четыре цифры из СМС. Злоумышленник запросил код, сказав, что это необходимо для «входа в электронную очередь» и твердо заверил, что он не является мошенником. Но в полученном СМС было четко указано: «Вход на Госуслуги. Никому не сообщайте код»! На этом моменте мужчина понял, что чуть не попал в ловушку и прекратил разговор.

Важно помнить, что Единый реестр воинского учета не требует от граждан никаких кодов подтверждения или дополнительных проверок. Если вам звонят и просят сообщить код из SMS, немедленно прекращайте разговор

Граждан просят беречь свои данные и быть внимательными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.