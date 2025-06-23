Жителей Подмосковья предупредили о новых атаках мошенников на госуслуги

Киберпреступники рассылают поддельные СМС с сообщениями о входе в аккаунт на госуслугах. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

На этот раз человеку приходит СМС, похожее на автоматическое уведомление от портала госуслуг. В нем потенциальную жертву предупреждают о входе в аккаунт с неизвестного устройства.

В сообщении указан номер телефона «техподдержки», по которому просят срочно позвонить. Ответивший на звонок представляется специалистом технической поддержки и утверждает, что была попытка взлома аккаунта. Для предотвращения взлома мошенник требует срочно подтвердить личность, а для этого просят назвать паспортные данные, СНИЛС и код из СМС.

Злоумышленники пугают блокировкой аккаунта и говорят, что последствия будут необратимы. Это вызывает панику и заставляет людей доверчиво передавать личные данные.

Чтобы защитить себя от мошенников, обращайте внимание на отправителя электронного письма. Официальные рассылки от Госуслуг приходят только с адреса no-reply@gosuslugi.ru. Также проверяйте ссылку страницы, по которой переходите. Единственно верный адрес Госуслуг — gosuslugi.ru.

Помните: Госуслуги не звонят. Обратиться в техподдержку портала можно самостоятельно, написав Роботу Максу.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.