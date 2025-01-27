Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме обмана

Мошенники создают фальшивые домовые чаты, чтобы украсть данные жителей или их аккаунты в мессенджере. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В новой схеме обмана злоумышленники развешивают в подъездах объявления с QR-кодом нового «домового чата». Чтобы «зарегистрировать» аккаунт, они просят ввести данные от Телеграма, код подтверждения или даже банковскую информацию. Если перейти по такому коду или ввести данные, то аккаунт в мессенджере или деньги могут оказаться в руках мошенников. Кроме этого, такой QR-код может вести на мошеннический сайт или на скачивание вредоносного программного обеспечения.

Чтобы обезопасить себя и не стать жертвой мошенников, никогда не переходите по ссылкам и QR-кодам с публичных объявлений и не предоставляйте личные данные по непроверенным ссылкам. При обнаружении объявления в подъезде — проверьте информацию у управляющей компании или старшего по дому.

Мингосуправления Московской области рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.