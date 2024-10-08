Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества

В новой схеме обмана злоумышленники звонят жертве и представляются сотрудниками энергокомпаний. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Схема обмана заключается в том, что мошенники звонят человеку и предлагают бесплатно заменить счетчики, при этом они обращаются к собеседнику по имени и отчеству или даже могут назвать адрес, тем самым вызывая доверие. Когда человек соглашается на «замену», ему приходит сообщение с номером заказа. Далее мошенники просят направить скан паспорта или номер СНИЛСа. Затем на телефон жертвы приходит код подтверждения. Получив его, у преступников появляется доступ к учетной записи на госуслугах и к персональным данным.

Особенно в группе риска оказываются пенсионеры. Чтобы защитить себя и не стать жертвой мошенников, необходимо следовать простым правилам:

если поступил подобный звонок, нужно прервать разговор и не выполнять требования собеседника;

проверять любую сомнительную информацию и не сообщать никому свои персональные данные по телефону.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.