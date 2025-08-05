Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с заменой домофона

Фото - © Домофон на подъезде многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья в Старой Купавне/Медиасток.рф

Злоумышленники представляются сотрудниками Общероссийской службы и утверждают, что проводится бесплатная модернизация системы подъезда. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Мошенники предлагают бесплатное обновление ключей. Они уточняют количество и называют конкретную дату, когда их можно получить. Если нужны дополнительные экземпляры, то требуют принести деньги наличными.

Преступники просят назвать секретный код из СМС, пришедший якобы с портала госуслуг. Они утверждают, что это обязательное действие для подключения нового домофона к «единой системе». На самом деле мошенники используют код для входа в ваш личный кабинет на госуслугах.

Будьте бдительны, так как монтажники и представители управляющих компаний не запрашивают СМС-коды.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.