Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества

сегодня в 12:59

В Подмосковье рассказали о новой мошеннической схеме. Пользователи Telegram получают фейковые сообщения от аккаунта «Безопасность», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В сообщении содержится ссылка с QR-кодом, якобы для усиления защиты данных. На самом деле такая ссылка ведет на фишинговый сайт. Так мошенники получают полный доступ к аккаунту и контроль над ним.

Чтобы защитить свой аккаунт и не стать жертвой мошенников, необходимо следовать простым правилам:

не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они приходят от аккаунтов, похожих на официальные,

использовать дополнительные меры безопасности, такие как облачные пароли и двухфакторная аутентификация,

проверить, какие устройства подключены к платформе, и завершите ненужные сеансы,

настроить приватность профиля: скройте номер телефона и фото для неизвестных аккаунтов.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.