Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества

Злоумышленники пишут в мессенджерах или на почту, представляясь сотрудниками Росреестра, и пугают арестом, продажей или залогом квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Мошенники сообщают человеку, что с его недвижимостью проводят «опасные операции» и просят срочно позвонить в «поддержку» по указанному номеру. Цель преступников – узнать конфиденциальную информацию или заставить жертву перевести деньги для «отмены» несуществующих операций. Подобные сообщения являются фейковыми. Не паникуйте и не перезванивайте на указанные номера. А также сообщите о произошедшем в правоохранительные органы.

Росреестр не рассылает письма и СМС с просьбой перезвонить или перейти по ссылке. Официальные уведомления содержат информацию только о ходе оказания услуги и результатах ее предоставления (без ссылок и требований к действию).

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.