Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники создают поддельные сайты, якобы предлагающие выплату в рамках «государственной поддержки» семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Для получения выплаты мошенники просят отсканировать QR-код, чтобы «привязать счет» через Систему быстрых платежей. После этого жертва попадает на портал СБП, где необходимо выбрать свой банк из предложенного списка. Далее человека перенаправляют в мобильное приложение банка с запросом на привязку счета. Обратите внимание на название ресурсов, которые должны вас насторожить: там могут мелькать слова ЕСИА, госуслуги и господдержка.

С помощью такой схемы мошенники могут перевести деньги со счета жертвы на подставные счета без подтверждения операции, использовать данные жертвы, имитируя звонки из банков, а также рассылать фишинговые сообщения и использовать данные для шантажа.

Мингосуправления региона рекомендует сохранять бдительность, поделиться этой информацией с родными и изучать кибербезопасность вместе с uslugi.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.