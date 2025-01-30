Жителей Подмосковья предупредили о новой рассылке вирусных сообщений от мошенников

На этот раз мошенники рассылают в мессенджере вирусные сообщения от неизвестного пользователя с провокационным вопросом и «видео». Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Киберпреступники начали рассылать в мессенджере Telegram сообщение: «Это ты на видео?». Вложения в сообщении имеют вредоносный файл с APK-расширением. При открытии такого вложения происходит установка приложения, которое может заразить устройство вирусом Mamont. Такой вирус считывает push-уведомления, смс и фотографии из галереи. По такой схеме мошенники крадут личные данные и взламывают платежные системы пользователей.

Чтобы защитить себя и не стать жертвой мошенников, необходимо следовать простым правилам:

не открывайте файлы от неизвестных отправителей;

не переходите по подозрительным ссылкам.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.