Жителей Подмосковья предупредили о наказании за проникновение на объекты электроэнергетики

В регионах России участились попытки незаконных действий, направленных против объектов электроэнергетики. Преступники стараются склонить граждан к проникновению на территорию электроподстанций с целью нанесения ущерба имуществу и совершения диверсий. В связи с этим министерство энергетики Московской области настоятельно предупреждает о недопустимости и крайней опасности таких действий. Любое вмешательство в работу энергооборудования незаконно и влечет за собой тяжелейшие последствия, в том числе уголовную ответственность вплоть до наказания за особо тяжкие преступления. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Объекты электроэнергетики — линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и другое оборудование, предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии — являются источниками повышенной опасности. Напряжение в тысячи и десятки тысяч вольт смертельно для человека при малейшем прикосновении и даже приближении на недопустимое расстояние.

Последствиями незаконного проникновения на территорию объектов электросетевого хозяйства могут стать:

Тяжелые травмы и гибель людей: поражение электрическим током часто приводит к необратимым повреждениям организма или мгновенной смерти.

Крупные аварии и масштабные отключения электроэнергии: повреждение оборудования влечет за собой перебои в электроснабжении тысяч потребителей — жилых домов, социальных учреждений (больниц, детских садов, школ), промышленных предприятий, объектов жизнеобеспечения.

Экологический ущерб: аварии на энергообъектах могут привести к пожарам и загрязнению окружающей среды.

Незаконное проникновение на охраняемые объекты электроэнергетики и воздействие на их оборудование строго запрещено и квалифицируется Уголовным кодексом РФ как преступление.

Если вы заметили подозрительные действия или людей вблизи таких объектов, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы или по телефону 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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