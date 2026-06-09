Жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме с видеозвонком «полиции»

Мошенники начали приглашать жителей Подмосковья на фальшивые видеоконференции с «сотрудниками полиции», чтобы выманить деньги. О новой схеме обмана сообщили в регионе, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Злоумышленники рассылают письма с приглашением на видеоконференцию. После перехода по ссылке на связь выходят люди, представляющиеся сотрудниками полиции. Они утверждают, что средства жертвы якобы использованы для финансирования преступлений.

Затем собеседники демонстрируют видеоинструкцию и требуют «исправить ситуацию»: снять наличные и передать их «внештатному сотруднику». В конце мошенники обещают вернуть деньги с процентами.

В министерстве рекомендуют игнорировать письма с подозрительными ссылками и не перезванивать по неизвестным номерам. Если во время разговора поступают просьбы перевести, снять или передать деньги, следует немедленно прекратить общение.

Жителям также советуют ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и направить ее родственникам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.