Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильных порывах ветра

По прогнозам синоптиков, с 12:00 по 22:00 четверга на территории Московской области ожидается кратковременный дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 15 м/с, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Жителям региона во время грозы рекомендуют по возможности не выходить из дома, держаться подальше от электропроводки и антенн, а также избегать использования телефона и электроприборов.

Пешеходам советуют не прятаться от непогоды под высокими деревьями, не бегать, не ездить на велосипеде и не купаться в водоемах. Автолюбителям в грозу следует остановиться, закрыть все окна и оставаться в машине.

В четверг на территории Московского региона будет жарко, столбики термометров поднимутся до плюс 28 — плюс 30 градусов. Атмосферное давление днем составит 748 мм рт. ст.