Жителей Подмосковья предостерегли от оставления обогревателей без надзора

Осенью многие используют электрические обогреватели, которые могут перегрузить проводку в квартире и вызвать пожар, сообщил главный государственный инспектор Московской области по пожарному надзору Александр Медведев.

«Наши автоматы защиты, которые стоят в электрощите в квартирах, работают только на короткое замыкание, а если идет плавная перегрузка, то они не срабатывают. Самое страшное в этом случае — оставлять без надзора обогревательные приборы, когда мы включаем их и ложимся, также очень опасно просушивать на них мокрые вещи», — предостерег Медведев.

Он напомнил, что покупать электрические обогревательные приборы лучше всего в специализированных магазинах, причем не в интернете. Кроме того, обязательно просите предъявить вам сертификат соответствия. Внимательно сверьте все данные.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

