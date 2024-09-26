Жителей Подмосковья поздравили со Всемирным днем здоровья окружающей среды

26 сентября во всем мире отмечается Всемирный день здоровья окружающей среды. Этот праздник был учрежден в 2011 году, его основная задача — привлечение внимания к различным экологическим проблемам, а также вопросам обеспечения высокого уровня жизни и здоровья всех людей на планете. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Министерство экологии и природопользования ведет не только природоохранную, но и просветительскую работу, особенно в молодежной среде. Ее цель — привить каждому жителю чувство ответственности за состояние окружающей среды с тем, чтобы минимизировать экологический след, который оставляет каждый из нас.

В акциях, организованных или поддержанных министерством, ежегодно участвуют тысячи жителей региона. Так, за время проведения в акции «Покорми птиц» приняли участие около 180 тыс. человек, в субботниках в рамках акции «Вода России» — свыше 6 тыс. жителей.

Ведомство поздравляет жителей Подмосковья со Всемирным днем здоровья окружающей среды и напоминает о полезных экологических привычках, которые должен развивать в себе каждый неравнодушный человек. Это сортировка и правильная утилизация отходов, экономия воды и электроэнергии, отказ от использования пластиковой тары и упаковки, участие в экологических акциях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.