Жителей Подмосковья 29 сентября приглашают на акции по сбору вторсырья

29 сентября в городских округах Долгопрудный и Солнечногорск пойдут акции по сбору вторичного сырья. Участие в мероприятии смогут принять жители и гости Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В рамках акции можно будет не только избавиться от ненужных и старых вещей, но и приятно провести время на свежем воздухе в качестве волонтеров.

Приниматься будут отходы в чистом и сухом виде. Также можно будет сдать банки, крышки и детские игрушки — нужно приносить только целые и чистые игрушки.

В Долгопрудном акция пройдет по адресу: Московское шоссе, дом № 21, к. 4 или Институтский переулок, дом № 1. Время — с 12:00 до 13:30, телефон для справок: 8(916)507-61-76.

В Солнечногорске — в поселке Менделеево в гараже № 274, за домом № 1, по ул. Куйбышева. Время — с 11:00 до 12:00, телефон для справок: 8(926)257-86-21.

Все собранные отходы отправятся на переработку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.