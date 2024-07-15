Жителей Подмосковья 16 июля приглашают на бесплатную экскурсию на сыроварню

16 июля жителей и гостей Подмосковья приглашают посетить одно из фермерских хозяйств региона — сыроварню « 33 сыра от Джея » в городском округе Солнечногорск. Глава хозяйства — бывалый путешественник и бывший шеф-повар. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Более 15 лет Джей и его команда производят классические и авторские сыры.

Для гостей будет проведена экскурсия по ферме, где посетители смогут познакомиться с ее обитателями и узнать о сыре «от и до» — как готовят любимый многими продукт, в каких условиях он хранится и как созревает. Вкусной частью программы станет дегустация.

На ферме изготавливают классические сорта: чеддер, романо, грюйер, гауда, а также авторские с добавлением «изюминки» — сыр с черным трюфелем, с базиликом, с зеленым перцем, с имбирем, с прованскими травами, с тыквенными семечками и другие. Также в ассортименте — моцарелла, фета из козьего молока, французский блю, швейцарский кружевной.

Джей также организует мастер-классы для всех желающих научиться готовить сыр своими руками.

Запись на экскурсию — по телефону с 9:00 до 18:00 — 8 (985) 308-36-61. Сбор группы 16 июля в 10:30 в Солнечногорске на Советской площади возле фонтана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.