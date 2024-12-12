Жителей Петербурга решили поближе познакомить с Конституцией РФ

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Акция в честь Дня Конституции, который отмечается 12 декабря, прошла в Санкт-Петербурге. Горожанам раздавали экземпляры главного Закона России, сообщает «Петербургский дневник» .

«Мы обнаружили, что не все петербуржцы хорошо знакомы со статьями Главного закона Российской Федерации», — отметил главред «Петербургского дневника» и руководитель штаба реготделения «Бессмертный полк» Кирилл Смирнов.

В четверг в рамках акции, которая прошла около Государственного музея политической истории России, прохожим раздавали экземпляры Конституции.

Всего жителям Северной столицы раздали около ста копий Основного закона страны.