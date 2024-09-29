Жителей Мытищ приглашают на выставку вязанных вещей для предметов

В Мытищах возле акведука в парке Мира 5 октября с 14:00 до 16:00 пройдет выставка «Обогрей свой любимый предмет». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На выставке можно будет увидеть, какой яркой и разнообразной может быть вязаная одежда для наших любимых предметов. Если вы еще не связали оригинальный чехол для мобильного, ноутбука или, например, кофейной чашки — самое время приступать, время до выставки еще есть. При этом полет фантазии — безграничен, можете воплотить в жизнь самый смелый свой проект.

К участию допускаются мытищинцы от 6 лет. Победитель выставки «Обогрей свой любимый предмет» будет выбран путем зрительского голосования, поэтому, если вы не увлекаетесь вязанием — приходите полюбоваться на результат труда своих творческих земляков и определить лучшего из лучших. Заявку на участие в выставке нужно отправить на электронную почту ltokashi@inbox.ru.

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