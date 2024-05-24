Жителей Мытищ приглашают посетить день российского предпринимательства

Мероприятие впервые проведут в виде спортивно-патриотического соревнования на поле СМК «Торпедо» 25 мая. Главным призом, который разыграют среди гостей, станет гектар земли в Центральном федеральном округе.

В программе: турнир среди футбольных команд, представляющих бизнес-сообщества округа, мастер-классы по фехтованию и танцам, рисованию, лепке, китайской каллиграфии и оригами, выставка и мастер-классы артели мастеров, а также обед на свежем воздухе.

Начало в 12:00.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.