Жителей Мурманска ждут бесплатные аттракционы в честь субботника

В Мурманске 4 мая в торжественном формате пройдет общегородской субботник, который станет первым в 2024 году. По словам главы горадминистрации Юрия Сердечкина, мурманчан также ждут бесплатные аттракционы, сообщает «Бриф24» .

В этот день для горожан откроют детский городок и введут свободный вход на аттракционы. Кроме того, в будущую субботу в Мурманске пройдет выставка дорожной и коммунальной техники.

На уборку улиц также выйдут работники управления Ленинского округа. По словам Сердечкина, вместе со своими коллегами он будет наводить порядок в Центральном сквере на Пяти углах.

Субботник в Мурманске начнется в 10:00 по местному времени 4 мая.