Жителей Можайского округа приглашают убрать берега реки Искона

Жителей и гостей Можайского округа приглашают принять участие в крупнейшей экологической акции «Вода России 2024». В округе будут убирать берег реки Искона, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участники акции собираются 6 сентября в 15:30 в Можайском городском округе вблизи деревни Клементьево у реки Искона. Точка геолокации: 55.643541, 36.031960

В ходе проведения акции будет произведена постепенная санитарная очистка береговой зоны реки Искона, которая располагается вблизи деревни Клементьево.

Для того чтобы стать участником не нужно приносить свой инвентарь, так как он будет выдан на месте. Важным аспектом является наличие удобной обуви и головные уборы для защиты от солнечных лучей.

«Вода России» — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», который в свою очередь входит в национальный проект «Экология». Основанная в 2014 году акция уже успела охватить 89 регионов России, где более 9.5 миллионов людей поучаствовали в очистке 10300 водоемов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.