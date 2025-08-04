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Жителей Москвы предупредили о сильном дожде и тумане

В Москве до девяти утра 5 августа ожидается ухудшений погодных условий. Местами пройдет сильный дождь, в отдельных районах опустится туман с видимостью 200-700 метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

Водителям рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, чтобы избежать ДТП.

Жителей призывают соблюдать осторожность и внимательность.

Днем 4 августа в Москве прошел сильный ливень, это природное явление прогнозировали синоптики, а МЧС РФ просили жителей российской столицы и туристов быть внимательными в период непогоды. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал в Telegram-канале, что ливень накрыл главный российский город из-за активного южного циклона.