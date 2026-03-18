Жителей Московской области приглашают присоединиться к проекту «Мои наставники»

В Подмосковье состоится проект «Мои наставники». Его участниками могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет и наставники — опытные представители разных сфер, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Для участия в проекте в 2026 году наставникам и подопечным необходимо до 30 марта 2026 года зарегистрироваться на официальном сайте.

Целью проекта «Мои наставники» является формирование навыков социального проектирования у студентов, создание преемственной системы социальных лифтов для самореализации молодежи и раскрытие ее потенциала в интересах развития социальной политики региона и страны.

«Сейчас проект „Мои наставники“ реализуется в 65 регионах и объединяет больше 10 тысяч участников. Удалось реализовать 635 проектов. Они направлены, в том числе, на профориентацию, развитие здравоохранения, помощь семьям участников спецоперации, сохранение культурных традиций», — подчеркнула зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Дарья Лантратова.

Также зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, куратор проекта «Мои наставники» Екатерина Харченко сообщила, что в третьем сезоне планируется реализовать трек на территории всей Российской Федерации и охватить как можно больше студентов вузов и колледжей.

В свою очередь замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова подчеркнула, что благодаря инициативным представителям в регионах формируются команды крепкого сообщества, а союз наставника и подопечного помогает невозможное делать возможным, двигаться вперед и развиваться.