Жителей Московского региона предупредили о густом тумане

На территории Московской области в ближайший час ожидается туман, видимость снизится до 600-100 м. Он продержится до 10 часов 7 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Аналогичное предупреждение выпустил и столичный главк чрезвычайного ведомства.

В связи с ухудшением видимости водителям рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию от следующего впереди транспорта. Также им стоит избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

Пешеходов просят быть особенно внимательными при переходе дороги. По возможности им нужно обозначится, используя на одежде светоотражающие элементы.

В случае любого происшествия следует звонить по номеру 112.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.