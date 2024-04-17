Жителей Люберец 20 апреля приглашают на уборку берега Кореневского карьера

На Кореневском карьере в городском округе Люберцы 20 апреля в рамках всероссийской экоакции «Вода России» проведут уборку берега, приглашаются все желающие. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Приглашаем принять участие в ежегодной экологической акции „Вода России“, которая состоится 20 апреля в 10:00 на Кореновском карьере. Акция направлена на повышение экологической грамотности и привлечение внимания молодежи к охране и улучшению качества водных ресурсов. Мероприятие начнется на береговой зоне с высадки липовой аллеи, опиловки и уборки поваленных деревьев. Для всех жителей будут организованы: мастер-классы, развлекательная программа, горячий чай с пирожками и спортивные игры», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он пояснил, что в рамках акции на карьере установят электронный буй для мониторинга состояния воды, который был демонтирован на зимний период для технического обслуживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.