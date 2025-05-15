Жителей Ленобласти предупредили о возможных встречах с лосятами

С наступлением весеннего тепла лесные массивы Ленинградской области стали более живыми, ознаменовав начало периода появления на свет первых лосят, сообщает «Бриф24» .

Охотнадзор обратил внимание граждан на важность соблюдения осторожности и призвал помнить о благополучии диких зверей.

Пресс-служба областной администрации проинформировала, что в связи с началом сезона размножения диких животных, сотрудники Охотнадзора Ленинградской области сделали важное заявление для населения. При обнаружении в лесу лосенка, бельчонка, зайчонка или другого детеныша, не нужно торопиться оказывать «помощь».

В ведомстве подчеркнули, что мать животного может находиться неподалеку. Специалисты советуют не нарушать естественные процессы и просто понаблюдать за происходящим издалека.