Жителей Ленобласти предупредили о резкой смене погоды
МЧС: в Ленинградскую область придут заморозки
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В Ленинградской области 28 апреля в ночное время ожидаются заморозки. А днем температура воздуха может подняться сразу до 18 градусов тепла, сообщает газета «Петербургский дневник».
По данным регионального главка МЧС РФ, в Ленобласти похолодает до плюс 1-6 градусов, местами будет минус 1 градус. В темное время суток также ожидаются слабый туман и дожди.
Днем во многих районах области пройдут кратковременные дожди, не исключена гроза. При грозе ожидается порывистый ветер.
Дневная температура воздуха составит 13-18 градусов тепла, добавили в чрезвычайном ведомстве.