Жителей Ленобласти предупредили о резкой смене погоды

сегодня в 15:35

В Ленинградской области 28 апреля в ночное время ожидаются заморозки. А днем температура воздуха может подняться сразу до 18 градусов тепла, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По данным регионального главка МЧС РФ, в Ленобласти похолодает до плюс 1-6 градусов, местами будет минус 1 градус. В темное время суток также ожидаются слабый туман и дожди.

Днем во многих районах области пройдут кратковременные дожди, не исключена гроза. При грозе ожидается порывистый ветер.

Дневная температура воздуха составит 13-18 градусов тепла, добавили в чрезвычайном ведомстве.