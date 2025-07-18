Жителей Кузбасса предупредили об опасной погоде в ночь с 18 на 19 июля

В агентстве по защите населения и территории Кузбасса заявили, что уже вечером 18 июля регион столкнется с резким ухудшением погоды, сообщает Ciбдепо .

Известно, что в Кемеровском Гидрометцентре местных жителей также предупредили о том, что до конца дня и в первой половине ночи с 18 на 19 июля могут быть опасные явления. Местами пройдет дождь, а где-то непогода обрежется мощными ливнями. В небе можно будет увидеть молнии и услышать гром, а в некоторых местах и вовсе пройдет град.

Однако на этом неприятности не закончатся. В регионе уже значительно набирает силу ветер и скоро достигнет 17-22 метров в секунду. С началом грозы порывы, вероятно, будут сильнее — до 25 метров в секунду.

Так, жителям Кузбасса рекомендовали быть осторожными и не игнорировать предупреждения. Если же непогода уже застала врасплох, стоит немедленно найти укрытие подальше от линий электропередач и шатких конструкций. В случае беды важно обращаться за помощью к спасателям и звонить 112.