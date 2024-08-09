Жителей Курска возмутили вечеринки в ночных клубах во время боевых действий

Жители Курска обвинили администрацию ночных клубов, которые устраивают вечеринки в разгар боевых действий, в цинизме, пишет SHOT .

В частности, рестобар «Карамель» проводит Горячий летний девичник» с приглашенным танцором. Клуб «Часы» проводит акцию в соцсетях и предлагает бесплатный вход на вечеринку за репосты. Вход в некоторые заведения стоит 300 рублей.

По словам местных жителей, часть ночных клубов ограничилась тем, что удалила анонсы мероприятий, однако их никто не отменял.

Это уже не первый случай, когда вечеринки в городе вызывают возмущение и критику.

Ранее курские военные возмущались тем, что на приграничной территории в одном заведении развлекаются полуголые люди. Вечеринка прошла с полуголым дресс-кодом. Мероприятие состоялось в подпольном ночном клубе.