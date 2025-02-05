Жителей Королева приглашают принять участие в акции «Доброе дело»

В рамках акции #ДоброеДело в молодежном центре «Космос» в Королеве стартует сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители Королева уже третий год подряд активно участвует в благотворительной акции «Доброе дело». Волонтеры наукограда постоянно на связи с нашими бойцами и из первых уст знают, какая помощь больше всего сейчас нужна, и стараются оперативно ее передать. Список необходимых вещей смотрите на нашей карточке.

Акция продлится до 12 февраля в молодежном центре «Космос» по адресам:

ул. Гагарина, д. 19 — с 10:00 до 18:00

ул. Советская, д. 18 — с 10:00 до 17:00

Вся собранная помощь будет доставлена на сортировочный пункт, а затем её отправят в места дислокации наших защитников, в том числе на передовую.

Каждый желающий может стать участником акции.

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