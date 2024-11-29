Жителей Королева приглашают на открытый прием в формате выездная администрация

В Королеве 4 декабря пройдет открытый прием в формате выездной администрации, где жители наукограда смогут адресно задать вопросы и получить обратную связь, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Задать вопросы можно будет с 17:00 до 19:00 по адресу: ул. Дзержинского, д. 24/2, 1 этаж, клуб «Активное долголетие».

Прием проведут: глава городского округа Королев Игорь Трифонов, первые заместители и заместители главы городского округа, представители: представители управляющих компаний АО «Жилкомплекс», АО «Жилсервис», ООО «Блеск-Сервис», МФЦ, МосОблЕИРЦ, нотариата, социальной защиты населения, здравоохранения, культуры, спорта, образования.

Регулярные встречи с жителями Королева в формате «Выездная администрация» уже стали традиционными и проходят два раза в месяц.

Такой комплексный подход позволяет решать вопросы разного направления на единой площадке. Особенно это актуально для активно работающих жителей, которым некогда ходить по разным инстанциям для решения проблем. Ждать ответа долго не приходится — многие вопросы на выездных приемах решаются на месте, остальные берутся в работу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.