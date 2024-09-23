сегодня в 12:14

Жителей Коломны приглашают сдать опавшие яблоки и груши на площадке «Мегабак»

Осень — период массового созревания яблок, груш, слив, но часто плоды опадают. Рачительный садовод знает: компостировать такой урожай не стоит, так как он может стать источником распространения на участке заболеваний и вредителей. Однако утилизировать такой вид отходов на контейнерных площадках для сбора ТКО тоже нельзя. Правильно утилизировать ненужные остатки урожая коломенцы могут на Мегабаке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

В рамках ежегодной общеобластной экологической акции на площадке Мегабак в Коломне установлен специальный контейнер, куда можно выгрузить растительные отходы.

«Основная задача акции — минимизировать численность сезонных пищевых отходов на контейнерных площадках региона и не допустить образования несанкционированных навалов. Все сырье поступит на нужды фермерских хозяйств региона», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Площадка «Мегабак» расположена по адресу: Коломна, улица Луговая, 10 (территория МБУ «Спецавтохозяйство»). Время работы — с 9:00 до 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.