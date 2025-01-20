Жителей Китая познакомят с продукцией из 43 регионов России

Продукцию от российских производителей из 43 регионов представляют на фестивале-ярмарке «Сделано в России», которую Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) организует в преддверии китайского Нового года в городе Шэньян, столице провинции Ляонин. Фестиваль проходит с 17 по 25 января в крупнейшем торговом центре города Shengjing Mall на знаменитой «Русской улице», сообщает пресс-служба АО «Российский экспортный центр».

Всего жители Шэньяна могут оценить продукцию от более 120 производителей: продукты питания, напитки, косметику, сувениры и товары народного промысла. Так, например, на прилавках ярмарки можно будет найти молочную продукцию из Воронежской области, приморский мед, кондитерские изделия из Белгородской области и Кабардино-Балкарской Республики, владимирское печенье, бакалею из Амурской области, морсы из Карелии, медовые торты из Иркутской области косметику от новгородского производителя и многое другое.

Гости могут попробовать настоящие русские блюда в кафе, оценить российскую продукцию в дегустационной зоне и сразу же приобрести понравившиеся продукты. Приобрести российскую продукцию также можно в национальных магазинах РЭЦ на китайских маркетплейсах. Кроме того, на площадке ярмарки компании проведут деловые встречи с представителями китайского бизнеса.

«Расширение знаний китайских потребителей и бизнеса о том, насколько разнообразную продукцию Россия готова поставлять, необходимо для реализации потенциала нашего торгового сотрудничества. Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» предоставляет производителям площадку для того, чтобы оценить спрос на свою продукцию, найти покупателей и партнеров, сделать еще один шаг к высокой узнаваемости на новом рынке», — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Российский экспортный центр в 2024 году организовал три фестиваля-ярмарки «Сделано в России» в Китае. Так, в преддверии китайского Нового года первая ярмарка прошла в крупнейших городах Шэньян и Далянь в провинции Ляонин. Второе мероприятие состоялось в мае в городе Харбин, провинция Хэйлунцзян. Третья ярмарка прошла в ноябре в столице провинции Сычуань — городе Чэнду.