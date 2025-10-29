Жителей Каширы приглашают на мероприятие ко Дню народного единства 4 ноября

Для жителей округа подготовлена обширная программа в парке: тематическая фотозона, мастер-класс, а также все желающие смогут выпить чаю на свежем воздухе. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Это прекрасная возможность отдохнуть в праздничные выходные, организовать интересный досуг для себя и своих близких. Для жителей округа подготовлена обширная программа — тематическая фотозона, мастер-класс, а творческие коллективы подготовили концертную программу „Матушка-земля“, — поделилась директор городского парка Олеся Кожадей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

«Мы прекрасно понимаем, насколько важно чтить нашу историю, культуру. Понимали всегда и особенно сейчас. Когда к нам приезжает огромное количество учителей и жителей из Донецкой, из Луганской народных республик. Разговаривая с ними, общаясь, понимаешь насколько важно, чтобы каждый исторический дом, культура доходила до каждого жителя нашей страны», — отметил Воробьев.

Отмена мероприятий возможна из-за погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.