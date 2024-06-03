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Жителей и гостей Солнечногрска приглашают на автомобильную экскурсию 8 июня

В округе Солнечногорск запланирована автомобильная экскурсия «Большое Шахматово. От поэта к ученому» в субботу, 8 июня, сообщается на сайте администрации горокрурга.

Начало экскурсии в 10:00 в усадьбе Тараканово. Далее по маршруту: библиотека С. С. Лесневского — усадьба Шахматово — усадьба Боблово — Покровское — Рогачево — Николо-Пешношский монастырь.

Продолжительность мероприятия составит 5 часов.

Экскурсия предполагает передвижение на своем автомобиле. Для участия нужна предварительная запись по телефону: +7 (965) 252-83-94.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.