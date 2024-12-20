сегодня в 19:00

Жителей и гостей Солнечногорска приглашают принять участие в «Зимних рекордах»

Общеобластное мероприятие «Зимние рекорды» пройдет в парке Солнечногорска 21 декабря. Гости спортивного праздника смогут поучаствовать в массовых забегах, мастер-классах по зимним видам спорта и анимационной программе на катке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 11:30 начнется регистрация участников массового забега «Кубок Олимпийского мишки». Он стартует в 12:00.

В 12:45 для всех желающих проведут занятие по скандинавской ходьбе.

После физических активностей в 14:00 устроят чаепитие и лекцию по здоровью в павильоне за памятником Лермонтову.

В 14:30 кандидат в мастера спорта, призер открытых первенств по фигурному катанию Иванна Власова проведет мастер-класс «Олимпийская школа» на катке.

Завершит событие спортивная анимационная программа «Олимпийский резерв».

«Приглашаем всех в эту субботу на спортивную программу „Зимние рекорды“. Это возможность не только отлично провести время на свежем воздухе, но и открыть для себя что-то новое. Например, позаниматься фигурным катанием под руководством профессионала. Наш каток оборудован для этого всем необходимым: бесплатным прокатом, теплой раздевалкой и камерой хранения», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Общеобластную программу «Зимние рекорды» организуют в более 80-ти парках Подмосковья.

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.