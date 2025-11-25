Жителей и гостей Солнечногорска приглашают на мероприятия в парки

В рамках завершения осеннего сезона 29 и 30 ноября для жителей и гостей Солнечногорска состоится ряд разнообразных активностей. Мероприятия проведут в городском парке культуры и отдыха, а также на набережной «Выстрел». Вход свободный, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Посетители смогут принять участие в утренней зарядке, спортивной тренировке, забеге «5 верст» и скандинавской ходьбе. Кроме того, на Центральном пляже состоится кинопоказ, приуроченный ко Дню матери. После показа проведут викторину по кинофильму «Мама». Для детей подготовили игровую программу, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и настольные игры, рассчитанные на разные возрастные категории.

«Ноябрь подходит к концу, и это идеальное время, чтобы зарядиться хорошим настроением! Парки Солнечногорска приглашают вас попрощаться с осенью и встретить зиму весело, активно и с пользой! Специально для вас и ваших близких подготовлена насыщенная и яркая программа, которая подарит массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений!», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Актуальное расписание мероприятий, а также новости и обновления можно найти на афишах в парке, в официальном Telegram-канале: https://t.me/park_soln и на сайте: https://parki.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.