Жителей и гостей Шатуры 11 декабря приглашают на дегустацию чая

11 декабря в парке «Крестов брод» округа Шатура пройдет беседа, приуроченная к Международному дню чая. Приглашаются все любители чая, ценители его богатой истории и разнообразия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе встречи участники смогут погрузиться в мир ароматных напитков, услышать увлекательные истории о происхождении разных сортов чая и его культуре. А чтобы было теплее, пришедших на встречу будут угощать горячим чаем с вареньем и сушками.

«Приглашаем всех, кто хочет узнать больше о чае и разделить этот праздник с единомышленниками, провести день в уютной обстановке парка „Крестов брод“, где каждый глоток будет наполняться новыми знаниями и вдохновением. Мы создадим атмосферу, способствующую обмену опытом, обсуждениям и, конечно же, наслаждению любимым напитком. Участники смогут узнать про редкие и экзотические сорта чая, узнать секреты заваривания и насладиться неподражаемыми вкусами», — отметили организаторы.

Участие бесплатное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.