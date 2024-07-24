Жителей и гостей Подмосковья приглашают посетить царство Нептуна

Жителей Мытищ и гостей округа приглашают погрузиться в волшебный мир подводных чудес на праздновании Дня Нептуна, который пройдет 27 июля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В эту субботу, Царь морей и океанов ждет всех ребят, чтобы вместе принять участие в анимационной программе со спортивными эстафетами и играх с водой. Приятным бонусом для гостей станет пенная дискотека.

Праздник Нептуна основан на традиции моряков. Согласно устоявшимся традициям, моряки, впервые пересекающие экватор по морю или океану, должны были пройти обряд посвящения.

Мероприятие будет проходить в городском парке Мира г. Мытищи у акведука. Начало состоится в 12:00. Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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