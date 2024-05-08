Жителей и гостей Подмосковья приглашают на Сиреневый фестиваль

В этом году Сиреневый фестиваль пройдет в усадьбе Шахматово г. о. Солнечногорск 25 и 26 мая, сообщается на сайте администрации горокруга

Сирень является устоявшимся символом Шахматово. Здесь перед главным усадебным домом растет мемориальная куртина сирени, сохранившаяся с XIX века. Также на территории усадьбы растут редкие сорта сирени. Их цветением можно полюбоваться, посетив фестиваль.

В первый день перед гостями мероприятия выступит квартет имени А. А. Алябьева и солистка Людмила Боталова. Концерт классической музыки пройдет при содействии Московской областной филармонии и министерства культуры и туризма Московской области. Также в двухдневной программе запланированы авторская экскурсия «Сирень Серебряного века», мастер-классы по росписи тарелки и по изготовлению сирени из бисера, квест «Лепестки сирени» и др.

Задать вопросы можно по телефону: +7 (965) 252-83-94.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.